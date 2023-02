Pagano reveló detalles de la agresión que sufrió: "Se me durmió la mitad del cuerpo"

“Se me durmió la mitad de mi cuerpo”, relató Pagano por primera vez tras haber sido intervenido quirúrgicamente por un martinete mal ejecutado que le provocó trauma medular y una compresión de columna vertebral, el luchador extremo reveló que volverá a ser operado próximamente.

Luego de que el pasado fin de semana Pagano fuera atacado por unos ‘encapuchados’ en la función celebrada Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en Ciudad de México, el luchador fronterizo hizo su reaparición en redes sociales en donde relató el trágico suceso, acompañando el texto con algunas fotos de su paso por el quirófano y al final una donde ya ha abandonado el hospital de Ciudad Juárez y se encuentra con collarín en silla de ruedas.

Si nunca había tenido una cirugía en su vida, “¿Cómo va a venir un Martinete a retirarme?”, se cuestionó Pagano. “Algún día tenía que pasar”, le contestó el Doctor, reveló el luchador de Lucha Libre AAA Worldwide.

Al hacer un recuento de lo sucedido, Pagano reveló qué fue lo que sintió al recibir aquella ‘llave prohibida’, “en el momento que impactó la lona, se empieza a dormir la mitad de mi cuerpo, mi mano, a hormiguear”, aseguró.

Aunque no sabe quiénes fueron los ‘encapuchados’, asegura que si eran luchadores. “Sigo en el papel de “Pagano el Luchador” cuando me aplican el castigo; caigo, pero la sorpresa es que no se quitan las capuchas, obvio, eran luchadores, yo lo sentí desde sus movimientos, me di cuenta de inmediato”, detalló.

Meditando un poco sobre su profesión, el ganador de la Copa Antonio Peña en 2018 recordó todo lo que ha trabajado por ser el luchador que es actualmente y piensa en trabajar aún más para regresar más fuerte. “Hace dos años hice un cambio por ti!, por mí, me limpié de todo lo que me destruía para convertirme en un ejemplo REAL para ti. Haré todo lo que esté en mí para regresar y por ser más de lo que he sido” finalizó.

