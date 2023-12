Randy Orton: el luchador más temido de WWE... ¡regañado por su esposa!

Hay pocos luchadores tan temidos en el mundo como Randy Orton, pero incluso The Viper es atemorizado por un 'ser superior': su esposa.

El astro de la WWE confesó recientemente que Kim Marie Kessler lo ha 'rendido' en más de una ocasión por un pasatiempo que tiene en casa: jugar videojuegos, especificamente Call of Duty.

"Me encanta jugar videojuegos, juego la serie de Call of Duty, me gusta la de zombies", indicó al podcast 'Impaulsive'.

"Me la paso jugando en casa y a veces mi esposa me regaña diciendo que ya deje de jugar", agregó el 14 veces Campeón del Mundo en WWE.

Pese a ello, Randy sabe también cómo contrarrestar el enojo de su esposa, con quien está casado desde 2015.

"Pero le entrego el iPad para que compre lo que ella quera, así que una vez que ella comienza a comprar en Amazon usando mi tarjeta de crédito ya se queda feliz y me deja jugar tranquilo", concluyó entre risas.

