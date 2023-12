Viajero y El Brujo de Iztapalapa tendrán lucha de máscara contra máscara

Big Lucha cierra un 2023 lleno de éxitos con Culmination, un evento en el que echarán la casa por la ventana con el duelo de máscara contra máscara entre Viajero y El Brujo de Iztapalapa, dos ídolos de la promotora.

La rivalidad comenzó en el mes de abril y luego de varios combates en donde El Brujo ha ganado la mayoría, este sábado 16 de diciembre uno de ellos dará a conocer su rostro y comenzar una nueva faceta en su carrera.

“Es buen luchador, no lo niego, tiene experiencia en el extranjero, pero me subestimó porque mi personaje tiene poco tiempo en BIG Lucha. Yo creo que pensó que era nuevo y no traía nada, pero con el paso del tiempo le he demostrado que no soy un flan”, comentó el Brujo para RÉCORD.

El de Iztapalapa comenzó en el mundo de la lucha a la edad de 24 años con el profesor Skayde en el gimnasio del Último Guerrero, su gusto por este deporte comenzó cuando su padre lo llevaba a las funciones en la Arena Apatlaco.

Tras ver que no tenía éxito con su anterior personaje, en la época de pandemia estuvo a punto de retirarse de la lucha libre, pero El Bandido le comentó de una oportunidad de trabajo bajo el nombre del Brujo de Iztapalapa en Big Lucha, promotora donde ha protagonizado grandes funciones.

“Viajero va a sufrir mucho este 16, tanto físicamente como mentalmente, porque va a caer su máscara. No tiene escapatoria y si se presenta sufrirá las consecuencias, este 16 es la caída de su máscara”, finalizó el gladiador.

