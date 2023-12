Rocky Romero y Máscara Dorada lucharán por el Campeonato Mundial Histórico de Peso Welter

Además del regreso de Andrade, el próximo viernes espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre tendrá el mano a mano por el Campeonato Mundial Histórico de Peso Welter entre Rocky Romero y Máscara Dorada.

Una rivalidad que promete ser protagonista para 2024 en uno de los máximos eventos de la Seria y Estable, como el Aniversario a Dos Leyendas y el 91 Aniversario. Pero antes, cerrarán el año con un interesante duelo.

“Hoy me da la oportunidad por este campeonato, obviamente la tenía que aceptar, porque ya lo he enfrentado varias veces y siempre me ha ganado mal, siempre me quita la máscara o me hace faul, este viernes no podrá hacer eso, porque estaré más atento”, comentó Máscara Dorada a los medios de comunicación.

“Azúcar” Romero cierra el año como el mejor luchador rudo de la empresa, luego de protagonizar grandes batallas en contra de Volador Jr., Místico y Máscara Dorada, a quien lo considera un niño debido a que en este 2023 fue cuando usó por primera vez este personaje.

“Este viernes es una defensa más, yo soy la cara de la lucha libre. Él es un niño, pero es un buen luchador, su papá es buen luchador, pero su papá no es estrella como yo, yo soy el único”, dijo Rocky Romero.

En cuanto al regreso de Andrade, Máscara Dorada no ocultó su alegría, ya que es un ídolo lagunero y siempre lo ha visto como un ejemplo a seguir.

“Un luchador que veía desde niño. Estoy muy feliz que esté de regreso, ojalá en algún momento me toque enfrentarlo”, señaló el antes llamado Panterita del Ring.

