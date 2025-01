Rey Mysterio confirma participación en el Royal Rumble

El legendario luchador Rey Mysterio anunció oficialmente su participación en el Royal Rumble masculino durante la transmisión de SmackDown en la Pechanga Arena de San Diego.

En su discurso, Mysterio recordó su histórica victoria de 2006, un logro que lo llevó directamente a WrestleMania, donde se coronó como Campeón Mundial Peso Pesado. En ese momento, dedicó su triunfo a su fallecido amigo Eddie Guerrero, un gesto que marcó la memoria de los fanáticos.

Para este año, Rey anticipó que el desafío será mayor al enfrentarse a estrellas de la talla de Drew McIntyre, CM Punk, Roman Reigns y John Cena, quienes también buscarán asegurar su lugar en el evento principal de WrestleMania 41.

Sin embargo, la velada no estuvo exenta de tensiones. Durante su intervención, Rey fue interrumpido por Kevin Owens, quien manifestó su respeto hacia Mysterio, pero también lanzó un curioso reto: le pidió que, en caso de ganar el Royal Rumble, lo eligiera como su oponente titular en WrestleMania. Rey, con su habitual humildad, le recordó que él no era el campeón, lo que desató la furia de Owens.

El Royal Rumble 2025 se llevará a cabo el sábado 1 de febrero desde el Lucas Oil Stadium en Indianápolis, Indiana. Este evento es uno de los más esperados del año y será transmitido en vivo a través de Peacock en Estados Unidos y Netflix de manera internacional.

Cartelera hasta el momento:

Royal Rumble match masculino

John Cena vs. CM Punk vs. Roman Reigns vs. LA Knight vs. Jey Uso vs. Seth Rollins vs. Drew McIntyre vs. Rey Mysterio vs. 22 participantes por anunciar.

Royal Rumble match femenino

30 participantes por anunciar

Ladder Match por el Campeonato Indiscutido de WWE

Cody Rhodes (c) vs. Kevin Owens.

