Rey Mysterio sobre sus 'amigos' en la WWE: 'Tarde o temprano me dieron la espalda'

Actualmente, encontrar una amistad es como buscar una aguja en un pajar, pues la traición y la deslealtad se han normalizado. Esta lección de vida la tiene bien presente Rey Mysterio, quien ha confiado en los que se decían ser sus mejores amigos y solo le han clavado un puñal por la espalda.

El caso más reciente que vivió el “Pequeño Gigante “fue el ataque de su compatriota Santos Escobar, luchador con quien había conformado una nueva versión de LWO, pero tras la incorporación de Carlito a la facción le dio la espalda y lo golpeó hasta lesionarlo.

“Tengo sentimientos encontrados, porque he tenido muchos compañeros en mis 22 años de carrera dentro de WWE que tarde o temprano me dieron la espalda. Eddie Guerrero fue el primero, pero no lo voy a contar porque lo amo y lo extraño muchísimo, Batista y mi hijo”, comentó Rey Mysterio para RÉCORD.

Por malas experiencias, el luchador enmascarado se prohibió hacer dupla con alguien, pues siempre terminan en problemas. Aunque esta ocasión fue la excepción, pues revivir este equipo le traía recuerdos de Eddie Guerrero.

“Después de lo que sucedió con mi hijo, dije que jamás tendría compañeros y doblé las manos. Por tonto volví a caer en la trampa, por la forma en que Santos me hablaba, me decía que siempre había sido su ídolo.

“Recuerdo que él tenía 11 años cuando yo empecé a luchar en AAA en 1992. Todo eso te llega al corazón, lo vi muy encariñado con el personaje de Rey Mysterio y sentí idolatría, pero jamás pensé que me fuera a llegar por la espalda y me dolió muchísimo”, agregó.

Tras la deslealtad de su hijo Dominik Mysterio, el tijuanense juró que no tendría un compañero en el ring. Como buen compañero le dio una oportunidad al del Legado Fantasma, quien no le cayó nada bien el regreso de Carlito, ya que solo quería que la facción estuviera conformada por él y Rey.

“Me dolió lo de mi hijo y me dolió más esto, porque ya me había dicho que jamás y volví a caer… Yo estoy al grado de poner mi máscara en contra de su cabellera, y sí él cree que es mejor que yo, porque preferí a Carlitos, que apueste todas sus monedas en contra mía y que demuestre que es mejor”, señaló.

No obstante, la batalla con su hijo aún no termina, y aunque no se dirige la palabra con él, no ocultó su alegría de que se está enfrentando a los mejores luchadores de la WWE.

“Lo de mi hijo no ha terminado, sigue en pie, es como todo, a lo mejor no te habla por unos días, pero luego necesitan algo y se te acercan.

“Siempre dije que si mi hijo llegara a ser luchador iba a ser más grande que su papá. Dominik fue creado para ser luchador y mejorar lo que hizo su padre… Me encanta que ya por fin no relacionan a mi hijo conmigo, él ya está haciendo su camino”, finalizó.

