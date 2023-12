Rey Mysterio llegará a la pantalla chica con su propia serie animada

Rey Mysterio se ha convertido en el representativo mundial de la lucha libre mexicana en la última década; un lugar difícil de alcanzar, pero que el tijuanense lo ha conseguido con pasión, coraje y esfuerzo. Hoy los frutos se están cosechando y uno de ellos es llevar su personaje a la pantalla chica.

El estudio ¡Viva Calavera! se ha fijado en el “Pequeño Gigante” para contar la historia de Óscar, un niño que vive en México y que se convierte en la mano derecha del luchador en contra de La Obscuridad.

“Se viene una plática con los Hermanos Calavera, era un deseo que siempre había tenido, crear una caricatura basada en mi personaje. Cuando me mencionan la historia y el proyecto, quedé encantado, fue algo que no pude dejar ir”, mencionó el “Señor 619” en entrevista a RÉCORD.

La serie animada iniciará este viernes ocho de diciembre a través de la señal de Cartoon Network y en la plataforma digital HBO. En 10 capítulos compartirán parte de la cultura mexicana con un sinfín de aventuras que Óscar y sus amigos, fieles seguidores de la lucha libre y de Rey Mysterio, se enfrentarán.

“En la serie tratamos de ser lo más originales posible con el personaje de Rey Mysterio y con lo que sucede dentro de la serie. Rey Mysterio tiene una máscara que porta poderes, él no sabe de dónde vienen sus poderes, pero los utiliza para el bien en la lucha contra el mal, no los utiliza en el ring. Si conocen mi carrera como luchador, saben que yo no uso hazañas para ganarle a mis oponentes, yo lo que hago es hacer una lucha limpia y relacionamos mucho mi personaje con el mundo real”, mencionó el enmascarado.

“Van a ver un Rey Mysterio que han seguido por años dentro del cuadrilátero, pero ahora en una serie animada y a ¿qué persona no le gusta la animación? Es un momento para que los padres puedan disfrutar tiempo con sus hijos, ver algo nuevo, cultural, representativo de la lucha libre”, añadió.

Al ser uno de los pocos luchadores que pueden presumir su personaje en la pantalla chica, todos podríamos pensar que su nombre se codea con el de Blue Demon y El Santo, sin embargo, el tijuanense no se siente al nivel de ellos y cree que solamente el público lo decidirá.

“Yo solo soy un representativo de la lucha libre mexicana y digno de representar este deporte a nivel mundial como lo he hecho por 34 años… Jamás podré llegar al nivel de Blue Demon y El Santo, ellos son leyendas por el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo tan duro que hicieron. Todos crecimos viendo las películas del Santo, es algo muy bonito que inculcó mucha emoción por la lucha libre”, señaló.

Al cuestionarlo si llevaría su personaje a la pantalla grande como en su momento lo hizo El Santo, Blue Demon, Octagón y Atlantis o interpretar otros papeles como actualmente lo hace John Cena y The Rock, Rey Mysterio comentó que no tiene interés.

“No me gustaría (actuar en una película), pero sí me gustaría que algún día se prestará la oportunidad de hacer una biografía de la vida de Rey Mysterio. (La caricatura) es una aventura completamente nueva para mí y estoy muy emocionado de escuchar la respuesta del público. Así como me han recibido en el ring por tantos años, espero que este proyecto sea igual”, finalizó.

