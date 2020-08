Triple H: 'No será la última vez que veamos a Pat McAfee en WWE'

El debut de Pat McAfee en NXT dejó con la boca abierta a propios y extraños. El expateador de despeje de los Colts impresionó al mundo entero con su debut en la lucha libre profesional ante un portento de la industria como lo es Adam Cole. Triple H, la mente maestra detrás de NXT, aseguró que no será la última vez que veamos al exjugador de la NFL en un ring de la WWE.

“Puedo decir que no creo que sea la última vez que veamos a Pat McAfee en la WWE. Había muchas críticas, mucha gente al pendiente de lo que pudiera hacer una celebridad. Hubo muchas opiniones divididas”, declaró Triple H al término de la edición número 30 de NXT Take Over.

McAfee mostró una gran capacidad en el combate que, desafortunadamente para su causa, perdió. El mejor pateador de despeje de la década pasada consiguió hacer grandes movimientos como un superplex y un lance hacia afuera del ring, ambos desde la tercera cuerda, lo que confirmó la excelente forma física en la que se encuentra a pesar de estar fuera de la NFL desde hace un par de años. “Él (Pat McAfee) mostró que es una atleta de élite y porque jugó al nivel en el que lo hizo”, recalcó el Asesino Cerebral.

De igual manera recordó el primer acercamiento de McAfee con Triple H y la manera en la que le pidió la oportunidad de ser parte de la WWE. “El día que conocí a Pat me dijo que quería trabajar para mi, que quería ser luchador. Recuerdo que me dijo “Quiero estar aquí, quiero ser parte del talento". Al inicio lo vi solo como un presentador, pero Pat tenía la intención de hacer esto, no sólo de ser una superestrella de NXT sino de la WWE como tal”, confesó Triple H.

Los elogios no se detuvieron en McAfee, 'The Game' se mostró orgulloso de lo que hizo su discípulo Adam Cole con la gran responsabilidad de llevar la batuta en el combate ante alguien que nunca había tenido una lucha de manera oficial.

“Tengo que destacar el trabajo de Adam Cole quien se subió al ring con alguien que iba a tener su primera lucha como profesional. Demostró que es un profesional en toda la extensión de la palabra. No podría estar más orgulloso de lo que hicieron arriba del ring”, concluyó Triple H.