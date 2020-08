Chessman: 'Voy a retirar a Pagano de la lucha libre'

El Covid-19 paró en seco las actividades luchisticas en nuestro país, pero lo único que no ha podido frenar es el odio que tiene Chessman hacia Pagano. El Asesino de la Luz Roja no le ha quitado el ojo de encima al Noa-Noa Style y aseguró que va a terminar con su carrera.

“Esta rivalidad está más prendida que nunca. Porque a mi no me importa lo que esté pasando en este momento. Pagano debe ponerse a entrenar, debe ponerse en forma porque si antes lo iba a humillar y hacer pedazos ahora, de verdad, lo voy a retirar de la lucha libre para demostrarle que la experiencia puede más que la juventud. A mi no me importa de donde venga ni con quien haya luchado. Se topó con una pared y Chessman es una pared muy difícil de tirar”, declaró Chessman en entrevista con RÉCORD.

Triplemanía XXVIII estaba pactada para llevarse a cabo esta noche y uno de sus platillos fuertes era precisamente la lucha de cabellera contra cabellera entre Pagano y Chessman. Un combate que se antojaba para rebasar los límites de la lucha convencional y entrar en el territorio extremo en el que ambos tienen gran experiencia. En algún momento ambos gladiadores consideraron la idea de apostar el maquillaje que caracteriza a los dos pesos completos de la caravana pero Chessman quiere llevar las cosas con tiempo.

“Primero tengo que quitarle la cabellera, eso es lo más importante. Si la gente lo pide y le interesa, apostamos el maquillaje para quitarle su identidad como Pagano. En verdad, lo voy a retirar”, afirmó Chessman, inundado de confianza y con la mente fija en acabar con la carrera del fronterizo.

Hace 15 años que Chessman no pierde una lucha de apuestas por lo que los números están a su favor de cara al día del juicio entre el rudo y el luchador extremo. Latin Lover fue el verdugo del Asesino de la Luz Roja, quien no olvida aquella noche en el toreo de cuatro caminos.

“Yo me enfrento siempre a los mejores, a los que tienen capacidad para yo mejorar arriba del ring. Pero mejores que yo no hay, Pagano no lo es. El día que perdí mi cabellera, me confié. Latin Lover me debería de dar las gracias por hacerlo famoso. Pagano tiene que prepararse porque ahora sí va a saber qué es el dolor”, concluyó Chessman.

