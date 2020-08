Parka Negra temió por su futuro tras la muerte de La Parka

Dicta el dicho que el mal no puede prevalecer sin el bien y esa frase fue la que hizo que La Parka Negra llegara a temer por su futuro, una vez que su némesis, La Parka, falleció hace ya siete meses. Sin embargo el rudo toma esto como un capítulo más en su carrera y quiere superar las adversidades para darle al público una versión regenerada de la antítesis de La Huesuda.

“Al principio fue difícil aceptar esa idea de que la versión más completa de La Parka Negra llegaría a su fin con esta situación (el fallecimiento de La Parka). Su némesis ya no estaba, el mal no puede prevalecer si no está el bien. Para mí fue algo muy doloroso la partida de mi archienemigo: La Parka”, aseguró el joven rudo en entrevista con RÉCORD.

El 5 de diciembre del 2012 la afición de la Caravana Tres Veces Estelar conoció al personaje de La Parka Negra, quien debutó a lado de Pentagón Jr, apadrinados ambos por una leyenda de la talla de Silver King. La única misión de los dos nuevos personajes era acabar con La Parka y Octagón.

“Estamos hablando de la mismísima Parka, uno de los personajes más emblemáticos no sólo de AAA sino de la lucha libre mexicana. Representó a México por todo el mundo y para mí es un gran placer y un gran honor ser parte de este gran personaje. Era un peso muy enorme el poderme enfrentar y estar al nivel de este gran luchador, en lo personal me hizo sacar todo mi potencial como luchador”, afirmó la Parka Negra.

“Le demostré a él (La Parka) y no solo a él sino a Psycho y a Pagano la capacidad que tengo, no sólo como personaje sino como luchador. Vengo a arrasar con todo. La pérdida de La Parka fue un hecho en mi carrera, yo no me puedo detener”, aseguró.

El joven rudo recuerda los enfrentamientos con La Parka y considera que su juventud era clave en las luchas ante La Huesuda, las cuales fueron sumamente intensas.

“Para mí fue clave aprovechar mi juventud y mi fuerza para contrarrestar esa experiencia que él tenía. Eran encuentros bastantes fuertes, juventud contra experiencia. Muchas veces él salía victoriosos pero había ocasiones en las que la suerte estaba de mi lado”, concluyó el rudo.