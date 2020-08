Aerostar: 'El Lic. Antonio Peña falleció antes de darme mi nombre'

No cabe duda de que Antonio Peña fue un hombre que revolucionó a la lucha libre mexicana, la creatividad del fundador de AAA ha sido única en la lucha libre. Su último proyecto en vida fue Aerostar, quien declaró a RÉCORD la importancia del licenciado en su vida y su carrera como profesional e incluso confesó un secreto detrás de su nombre.

“Antonio Peña significa mucho para mí, fue la persona que creyó en mí y me dio la oportunidad. Antes de pertenecer a AAA, él me pidió que grabara dos videos en gimnasio y que le mostrara algo diferente. Recuerdo que se los di al señor Jesús Núñez, que en paz descanse”, declaró Aerostar a RÉCORD, agradecido siempre con la oportunidad brindada por el creador de Lucha Libre AAA.

El nombre de Aerostar ha crecido mucho en los últimos 10 años dentro de la Caravana, el exintegrante de la Real Fuerza Aérea AAA, confesó el secreto detrás de su nombre y es que el Licenciado Peña, dejó inconcluso el proyecto previo a su debut.

El hombre que desenmascaró a Monster Clown en Triplemanía Regia está orgulloso de ser el último proyecto en vida del Licenciado Antonio Peña pese a que dejó algunos detalles inconclusos. “Ser la última creación del Lic. Antonio Peña fue fabuloso, lo único inconcluso fue el tema del nombre, nunca me dijo cómo me iba a llamar”, declaró el exintegrante de la Real Fuerza Aérea.

“Él me comentó que me iba a dar un nombre cuando debutara, lamentablemente el falleció en octubre y yo debuté en diciembre. El nombre de Aerostar se me dio media hora antes de debutar y eso fue por un conjunto de luchadores que se unieron para aportar varios nombres que se juntaron para llegar a Aerostar. Le agradezco la oportunidad tanto al licenciado como a la familia Roldán y a la Licenciada Marisela Peña por seguir con el proyecto”, concluyó Aerostar.

