Pagano: 'Llevo la lucha extrema como estilo de vida en el ring'

Cuando el alambre de púas, las mesas y las lámparas de gas invadieron los cuadriláteros mexicanos surgieron muchos detractores sobre este estilo de lucha. De igual forma nacieron las figuras que pondrían su cuerpo al límite con tan de dar una digna representación a este estilo, como lo es Pagano.

En entrevista con RÉCORD el Rey del Noa Noa Style confesó el gran amor que tiene por esta variante de la la lucha libre, así como las facturas que le ha cobrado el deporte en general.

“Tengo varias cicatrices, quemadas y golpes que dejan marca. Yo llevo la lucha extrema como un estilo de vida en el cuadrilátero, no lo decido, ya es mi forma de luchar. Sin necesidad de mesas o sillas, yo ya llevo el estilo. Mis lesiones han sido por la lucha libre en general, no sólo por la extrema”, aseguró Pagano, uno de los gladiadores más populares de AAA, a RÉCORD.

El ídolo de multitudes no considera que sea más peligroso este estilo de lucha ya que, desde su perspectiva, el deporte en sí ya es muy arriesgado.

“Para mí la lucha libre extrema mexicana, como yo la llamo, es igual que la tradicional pero llevada a otro estilo. No podría decir que más peligroso porque una llave o un castigo puede ser más peligroso que una cortada o caer en púas. Es para un público muy especial. La lucha libre ya de por sí es peligrosa, así que sólo aumenta un poco más el peligro”, aseguró Pagano.

Muchos de los detractores de la lucha extrema señalan la pobre preparación de los elementos que la practican. Pagano afirma que su preparación ha sido igual que la del resto de sus compañeros, pero sus ambiciones son distintas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TEXANO JR.: 'NOS FALTAN AGALLAS PARA LLEGAR A SER COMO LOS MISIONEROS DE LA MUERTE'

“Mi preparación fue igual que los luchadores tradicionales, sólo que a mí me llamó más la atención lo Hardcore y la sangre. No lo hago por llamar la atención sino porque amo este estilo de lucha y estoy muy agradecido porque me llevó a ser conocido y vivir de esto”, concluyó el rey del Noa Noa Style.