WWE: Konnan, el genio detrás de la preparación de Dominik Mysterio

No cabe duda de que una de las mentes maestras en la industria de la lucha libre internacional es Konnan. Su paso por este deporte ha sido significativo para cientos de luchadores que vieron en el cubano al hombre que les otorgó las bases del negocio y la confianza para triunfar. Su último gran proyecto es nada más y nada menos que Dominik Mysterio, quien debutará en SummerSlam como superestrella de la WWE.

El Heredero del 619 le contó a RÉCORD los pasos que ha tenido su entrenamiento previo a su debut en la WWE. La baraja de maestros que ha tenido Dominik garantizan que las bases que tiene la nueva superestrella están bien cimentadas.

“He entrenado con mucha gente en estos años. Me fui a vivir a la Florida y entrené con Jay Lethal en Tampa Bay Pro Wrestling. Después me fui a Canadá en donde me entrenó Lance Storm”, declaró Dominik Mysterio sobre sus profesores de wrestling. “Ahorita estoy aquí en San Diego entrenado con B-Boy, mi jefe y mi padrino Konnan”, confesó.

A lo largo de los años, Konnan ha sido uno de los nombres más importantes en la industria. Su astucia y buen ojo para cazar talentos lo han convertido en una de las grandes mentes de la lucha libre moderna, al grado de ser considerado por algunos al nivel de Antonio Peña y Francisco Alonso, en nuestro país. Sus consejos han sido útiles para Dominik en su preparación.

“Lo más importante que me ha dicho es que me quede muy tranquilo y que lleve las cosas muy despacio. Porque en esta carrera no quieres ir muy rápido, él me dice que me tranquilice y que todo lo haga despacio”, declaró Dominik sobre los consejos que ha recibido por parte del cubano.

