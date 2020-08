Gran Metalik: "Yo también soy uno de los mejores del mundo"

Esta noche el mexicano Gran Metalik tendrá la oportunidad más grande de su carrera dentro de WWE cuando enfrente a AJ Styles en una lucha por el campeonato intercontinental en Friday Night Smackdown. "Yo también soy uno de los mejores del mundo", aseguró el jalisciense refiriéndose al Fenomenal.

"A mucha gente le encanta que luche individualmente. Respeto a mis compañeros Kalisto y Lince Dorado, pero al público le gusta mis combates mano a mano", declaró el miembro de Lucha House Party que tendrá una oportunidad sin precedentes en su trayectoria dentro de la empresa de los McMahon.

El mexicano tendrá enfrente a uno de los mejores luchadores de nuestros tiempos. AJ Styles tiene un gran repertorio de movimientos y Gran Metalik está consciente del peligro que representa tener cara a cara al Fenomenal.

"Sabemos que AJ Styles domina el bando técnico como el rudo. Es uno de los mejores del mundo, pero yo también soy uno de los mejores del mundo", dijo Gran Metalik. "Tengo que cuidarme de su marrullería, tengo que jugar con mi velocidad y movimientos para salir con la victoria", afirmó en entrevista con Quetzalli Bulnes de WWE en Español.

El miembro de Lucha House Party confesó que está preparado para la lucha de esta noche y el nervio no pasa por su cabeza. "Me siento emocionado, no tengo nervio. He estado en los mejores escenarios, no es por presumir, pero he tenido grandes combates a este nivel. Estoy más emocionado que nervioso", concluyó el mexicano que buscará coronarse como campeón intercontinental esta noche en Smackdown.

