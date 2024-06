WWE Clash at the Castle: Cartelera, horario, transmisión y todo lo que debes saber

Tras el éxito del evento de 2022 en Gales, la WWE vuelve a llevar el espectáculo de Clash at the Castle al Reino Unido. Esta vez, el esperado evento se celebrará en Escocia este sábado 15 de junio.

Drew McIntyre vs. Damian Priest: Una Rivalidad Intensa

El evento principal verá al héroe local Drew McIntyre, originario de Ayr, enfrentarse a Damian Priest por el Campeonato Mundial de Peso Pesado. McIntyre ganó el cinturón en WrestleMania, pero una interferencia de CM Punk permitió a Priest cobrar su maletín de Money in the Bank y arrebatarle el título. Tras recuperarse de una lesión en el codo, McIntyre está preparado para reclamar su lugar en la cima y ofrecer a sus seguidores un reinado prolongado. "Puede que sea el combate más importante de toda mi carrera", declaró McIntyre a Indian Express. "Mi primera victoria por el título mundial fue en plena pandemia, sin nadie, y la segunda fue muy parecida en el Thunder Dome. Mirando al último Clash of the Castle, fue perfecto hasta que dejó de serlo cuando Solo Sikoa debutó para costarme el título y arruinar aquel momento, y esta vez volvemos a repetirlo".

Cody Rhodes vs. AJ Styles: Una Revancha con Condiciones Especiales

Además del enfrentamiento principal, los fanáticos podrán disfrutar de otra pelea de alto calibre entre Cody Rhodes y AJ Styles. Estos dos titanes de la última década se enfrentarán nuevamente por el Campeonato Indiscutido de la WWE, que The American Nightmare, Cody Rhodes, ganó en Backlash hace poco más de un mes en una emocionante pelea de casi media hora.

Esta vez, el combate tendrá una modalidad diferente: será una pelea "I Quit", donde el perdedor deberá pronunciar esas palabras, rindiéndose ante el vencedor. Este tipo de combate añade una capa extra de intensidad y dramatismo, asegurando que ninguno de los luchadores se detendrá ante nada para evitar la humillación de rendirse.

¿Dónde y cómo ver WWE Clash at the Castle 2024?

Día: Sábado 15 de junio

Sábado 15 de junio Hora: 12:00

12:00 Transmisión: Fox Sports Premium y Fox Sports App

Cartelera WWE Clash at the Castle 2024

Damien Priest (c) vs. Drew McIntyre , por el Campeonato Mundial de Peso Pesado

, por el Campeonato Mundial de Peso Pesado Cody Rhodes (c) vs. AJ Styles , pelea I Quit por el Campeonato Indiscutido de la WWE

, pelea I Quit por el Campeonato Indiscutido de la WWE Bayley (c) vs. Piper Niven , por el Campeonato Femenino de la WWE

, por el Campeonato Femenino de la WWE Sami Zayn (c) vs. Chad Gable , por el Campeonato Intercontinental de la WWE

, por el Campeonato Intercontinental de la WWE Bianca Belair y Jade Cargill (c) vs. Alba Fyre e Isla Dawn vs. Shayna Baszler y Zoey Stark, por el Campeonato Femenino en Parejas de la WWE

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: WWE INTERESADOS EN CONTRATAR A PENTAGÓN JR