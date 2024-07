WWE Money in the Bank 2024: Cartelera, horario, transmisión y todo lo que debes saber

La WWE está a punto de encender los ánimos en la Ciudad de México, pero antes de aterrizar en tierras aztecas, el ring hará una parada crucial este sábado 6 de julio en el Scotiabank Arena de Toronto con uno de los eventos más esperados por los aficionados: Money in the Bank 2024. Este evento promete una noche llena de emociones y oportunidades sobre el cuadrilátero.

El evento principal de la noche será el clásico combate de escaleras, donde seis Superestrellas competirán por el codiciado maletín que les otorga el derecho a desafiar por un título mundial en cualquier momento. Entre los contendientes masculinos se encuentran Jey Uso, Drew McIntyre, Chad Gable, Carmelo Hayes, LA Knight y el representante mexicano Andrade “El Ídolo”. Andrade buscará hacer historia al convertirse en el segundo mexicano en ganar este prestigioso título.

En el combate femenino, las protagonistas serán Iyo Sky, Chelsea Green, Zoey Stark, Tiffany Stratton, Lyra Valkyria y Naomi, todas luchando por asegurar su oportunidad de desafiar por un título.

La Pesadilla Americana y actual Campeón Indiscutible Universal de la WWE, Cody Rhodes, encabezará el combate estelar de la noche. Rhodes unirá fuerzas con Kevin Owens y Randy Orton para enfrentarse a The Bloodline, liderado por el recién coronado jefe tribal Solo Sikoa, junto a Tama Tonga y Tonga Loa. Este enfrentamiento promete ser una batalla épica que mantendrá a los aficionados al borde de sus asientos.

¿Dónde y cómo ver WWE MONEY IN THE BANK 2024?

Día: Sábado 6 de julio

Hora: 19:00

Transmisión: Fox Sports Premium y Fox Sports App

CARTELERA WWE MONEY IN THE BANK 2024

Money In the Bank Ladder Match: Jey Uso vs Carmelo Hayes vs Andrade vs Chad Gable vs LA Knight vs TBD

Money In the Bank Ladder Match: IYO SKY vs Chelsea Green vs Lyra Valkyria vs Tiffany Stratton vs Naomi vs TBD

Damian Priest (c) vs Seth "Freakin" Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Pesado

Sami Zayn (c) vs Bron Breakker por el Campeonato Intercontinental de la WWE

Cody Rhodes, Randy Orton y Kevin Owens contra The Bloodline

