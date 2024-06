¿Guerra declarada para SummerSlam? CM Punk le cuesta el título a Drew McIntyre

¿Acaso no lo viste venir, Drew? De nueva cuenta, tal y como sucedió en WrestleMania XL, CM Punk le costó el Campeonato Mundial Pesado de WWE a Drew McIntyre, aunque ahora dolió mucho más, pues fue en su casa: Escocia.

En un combate que estuvo a la altura de las expectativas en Glasgow, el Guerrero Escocés tuvo en sus manos el triunfo ante Damian Priest, pero no contaba con la intervención de su mayor enemigo en el último año dentro del ring.

Luego de no medirse y destrozar al aún monarca de peso Pesado, McIntyre aplicó una devastadora patada Claymore al puertorriqueño, con el pequeño detalle que no había juez sobre el cuadrilátero por un golpe no planeado.

Fue entonces cuando Punk apareció sorpresivamente y enfundado en una camisa de réferi comenzó el conteo a favor de Drew, aunque paró al segundo manotazo, permitiendo que Priest se recuperara y con una ' South of Heaven' terminó con la pelea ante el enojo de toda la arena OVO Hydro, en Escocia.

Tras otra decepción más, McIntyre salió furioso buscando a Punk, quien incluso se dio tiempo de celebrar con los pocos 'scottish' que no iban con su pasino. Ahora, todo está servido para que Drew y el Chicago Made se midan en SummerSlam, en un par de meses.

Cody Rhodes retiene el Campeonato de WWE ante AJ Styles

Cody Rhodes se cansó de intentar llevar las luchas que ha tenido en la defensa de su Campeonato de la WWE y mostró un lado que coquetea con la rudeza durante su pelea con AJ Styles en Clash at the Castle.

La Pesadilla Americana y el Fenomenal se enfrascaron en un combate de rendición, en el que todo valía, y tras una serie de atropellos de Styles, Rhodes tuvo suficiente y amenazó con terminar el duelo con una escalera metálica.

Ante ello, AJ se rindió, pero ni así pudo evitar un par de castigos del Campeón, quien a su salida del ring fue atacado por The Bloodline, por lo que tuvo que ser defendido por Randy Orton y Kevin Owens.

Otros resultados de Clash at the Castle

Alba Fyre e Isla Dawn vencieron a Bianca Belair y Jade Cargill y a Shayna Baszler y Zoey Stark por el Campeonato de Parejas de WWE

Sami Zayn derrotó a Chad Gable por el Campeonato de Estados Unidos

Bayley derrotó a Piper Niven por el Campeonato Femenil de WWE

