Bad Bunny se burla de Drew McIntyre y su corto reinado en WWE

Este domingo se vivió un episodio insólito en Wrestlemania XL, pues Drew McIntyre ganó el cinturón peso pesado de WWE, sin embargo, su reinado duró tan solo unos minutos.

Damian Priest cambió su maletín de Money in the Bank y luchó contra el reciente campeón, arrebatándole el título tras una espectacular maniobra.

La secuencia completa del ataque de CM Punk a Drew McIntyre tras las provocaciones y, sobre todo, del CANJEO de Damian Priest. Shock. #WrestleMania pic.twitter.com/kYU2zjoCGQ — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) April 7, 2024

McIntyre había posteado un mensaje tras su primera pelea comentando que estaba "aburrido" en el trabajo, el cual fue respondido en tono de burla por Bad Bunny.

El artista puertorriqueño, que ha tenido varias apariciones en la WWE, no dudó en contestar la publicación y escribió: "Espero que hayas disfrutado tu turno".

hope you had a good shift https://t.co/j8jpSrjxTD — Benito (@sanbenito) April 7, 2024

