Cibernético: 'Tengo 3 o 4 años más de lucha libre y me voy a retirar'

Recientemente Cibernético formó la facción de la Creaturas del Kaoz, junto a Charly Manson, Steel Angel, Heroína e Iron Demon en la lucha independiente.

Y el Main Man aseguró que está será su última facción en la lucha libre antes de un retiro de los encordados que reveló está muy cercano.

"Tengo 3 o 4 años a lo mucho en la lucha libre y me voy a retirar, esta facción va a ser la última que voy a hacer, será la cereza del pastel, y es por eso que le estoy metiendo todo, entonces va a ser algo muy especial. Por eso la gente que escogí es muy especial.

"Esperemos que no sea algo que no tenga que hacer algo a fuerzas, como una lesión. Buscaré algo que me llene tanto como la lucha libre, porque si no lo tengo voy a regresar a fuerzas, hasta que te llegues a lastimar", dijo el Ciber para El Blog de la Lucha Libre.

Además, el esteta aseguró que tuvo covid-19 y la pasó mal, pero hoy en día se encuentra muy bien físicamente.

"Ya me iba a morir (por el covid-19), ya estaba con una pata en la tumba, pero ahorita, estoy en uno de mis mejores momentos, peso 100 kilos, estoy marcado, aunque sin el volumen de hace 20 años, porque eso es imposible", aseguró Cibernético.

