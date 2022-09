WWE: Bad Bunny y Triple H se reunirán para acordar el regreso del reggaetonero al ring

Triple H encabeza la nueva era de WWE al mando del equipo creativo de la empresa y tras Clash at the Castle soltó una bomba que generó gran interés, sobre todo en el sector latinoamericano de su base de fanáticos. Bad Bunny y ‘The Game’ se reunirán pronto para acordar el regreso del puertorriqueño a los cuadriláteros.

“Un poco de spoiler, él (Bad Bunny) y yo vamos a tener una conversación muy pronto”, dijo Paul Levesque — nombre real del exluchador — tras el último pago por evento de la WWE realizado en Reino Unido. “Ya está programado, vamos a ver qué hay disponible”.

El cantante de reggaeton debutó en 2021 en WWE con gran éxito durante una época complicada para la compañía en donde se impuso como una de las celebridades que mejor se han desempeñado arriba del ring. Triple H destacó el esfuerzo y dedicación que puso Bad Bunny en su debut en la lucha libre profesional, como fiel aficionado a la industria que fue desde corta edad.

Bad Bunny apareció en Royal Rumble de ese mismo año para promocionar su tema ‘Booker T’ junto al luchador homónimo del tema. Para Wrestlemania 37 el artista hizo pareja con Damian Priest para vencer a John Morrison y a The Miz en un combate que se llevó las palmas del Universo WWE debido al desempeño del latinoamericano, quien puso el mismo ímpetu en su debut en el ring que el que pone en su carrera musical.

“Es la estrella musical más grande del mundo. Se merece todo el respeto del mundo”, aseguró Levesque. “Cuando hablamos con él para participar en WrestleMania, se consiguió una casa en Orlando y venía al Performance Center todos los días. Una de las primeras veces que lo vi estaba entrenando, empapado de sudor y le dije ‘Te ganaste mi respeto’ y no suelo darlo fácil”, concluyó.

