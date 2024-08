Villano V: Ray Mendoza Jr. falleció producto de un infarto

El mundo de la lucha libre está de luto, luego de que se diera a conocer la muerte del gladiador Villano V, quien perdió la vida este jueves 29 de agosto a la edad de 62 años, producto de un infarto.

RÉCORD pudo confirmar que durante la madrugada de hoy Raymundo Díaz Mendoza Jr., miembro de la Dinastía Imperial e hijo del mítico Ray Mendoza, perdió la vida tras sufrir un ataque al corazón. De hecho, fueron sus hijos quienes al llegar a su hogar encontraron el cuerpo sin vida del histórico luchador.

Fuentes indican que el Villano V no presentaba problemas de salud relacionados al corazón, incluso hasta hace unos días trabajó con normalidad en su consultorio de acupuntura y terapia, ubicado en la Ciudad de México.

Sin embargo, el miembro de los Villanos sufría de una depresión y tristeza, ya que hace apenas cinco meses falleció su esposa.

“Papá te amo con toda mi vida. Me dejas con mi corazón destrozado. Ya estás con Chely, con mi abuelita que tanto extrañabas. Cuídame desde el cielo y nunca me sueltes por favor. Te honraré día a día. ¡Gracias papito! No tengo palabras”, publicó en su cuenta de Facebook Villano V Jr., hijo del fallecido gladiador.

El último deseo del Villano V fue ser cremado, por lo que, a menos de que sus familiares cambien de opinión, no se espera que se realice velorio de cuerpo presente.

¿QUIÉN FUE EL VILLANO V?

Villano V tuvo una carrera de 36 años dentro de la lucha libre, formó parte de la Dinastía Imperial, además de que fue hijo del mítico Ray Mendoza. Su carrera la inició bajo el nombre de Rokambole, pero posteriormente tomó el personaje de Villano V.

Formó parte de las más importantes empresas de lucha libre en México como CMLL y Triple A, además de actuar en el sector independiente y en algunas empresas del extranjero.

Entre los logros más importantes en su carrera está haber desenmascarado a los Brazos en 1988, junto a sus hermanos Villano I y Villano IV, además de la máscara de Blue Panther en 1998. Mientras que un año después perdió la tapa frente a Último Guerrero, en la Arena México.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLOS SANSORES SE PRESENTA COMO INVITADO DE HONOR DEL MÍSTICO EN FUNCIÓN DEL CMLL