Arizona Cardinals vs San Francico 49ers: ¿Dónde ver la Semana 5 de la NFL?

La Semana 5 de la NFL nos regalará grandes juegos en la jornada dominical y uno de esos será Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers, un duelo divisional de la NFC Oeste que promete ser de alto impacto en una de las divisiones más cerradas de la liga

Las lesiones le han jugado en contra a San Francisco esta temporada y lo que parecía un equipo conteniente en la Semana 1 poco a poco ha ido dejando dudas por su funcionamiento y ya con dos derrotas que los coloca con récord de (2-2), los 49ers no se pueden dar el lujo de sumar otra derrota en la división.

Los Cardinals han demostrado tener una gran debilidad a la defensiva, permitiendo más de 20 puntos en tres de sus cuatro juegos y la única victoria que tienen en la temporada fue vs Rams, un equipo plagado de lesiones, por lo que no llegan como favoritos para el duelo vs 49ers.

El juego se disputará en la cancha del Levi’s Stadium en Sant Clara California, casa de los San Francisco 49ers, lugar donde han conseguido sus dos victorias de la campaña, una fortaleza para los dirigido por Kyle Shanahan.

¿Dónde ver Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers

Fecha: domingo 06 de septiembre

Hora: 14:05 horas del centro de México

Lugar: Levi’s Stadium

Dónde ver: Fox Sports

