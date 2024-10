¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la Semana número 5 de la NFL?

La temporada 2024 de la NFL ha sido una de las más competitivas de los últimos tiempos y, sin duda, la que ha regalado el mayor número de sorpresas en las primeras cuatro semanas.

La Semana 5 dará comienzo este jueves con un interesante duelo entre los Atlanta Falcons (2-2), liderados por el siempre confiable Kirk Cousins, que recibirán a los sorprendentes Tampa Bay Buccaneers (3-1) de Baker Mayfield.

Este enfrentamiento promete ser de pronóstico reservado. Los Falcons han mostrado una nueva cara bajo el mando de Raheem Morris, ex coordinador defensivo que llevó a Los Angeles Rams a ganar el Super Bowl LVI. Con dos victorias importantes ante los Philadelphia Eagles y los New Orleans Saints, buscarán consolidarse como contendientes serios y no solo una sorpresa pasajera. Por otro lado, los Buccaneers llegan después de una aplastante victoria ante los Eagles, sacudiéndose la inesperada derrota frente a los Denver Broncos.

Hasta esta semana, solo dos equipos permanecen invictos, uno en cada conferencia. En la AFC, los bicampeones Kansas City Chiefs han superado sus primeros desafíos sin permitir sorpresas, aunque esta semana enfrentan una dura prueba ante los New Orleans Saints en el horario estelar del lunes por la noche. En la NFC, el único equipo invicto son los Minnesota Vikings, que este domingo recibirán a los Jets, liderados por el veterano Aaron Rodgers.

Otros encuentros interesantes incluyen el duelo entre los Houston Texans (3-1), con el mariscal de segundo año C.J. Stroud, que buscarán mantenerse como líderes de la AFC Sur al enfrentarse a los Buffalo Bills (3-1) de Josh Allen. Además, los Pittsburgh Steelers (3-1), uno de los equipos más queridos en México, buscarán continuar con su sólido arranque de temporada enfrentando a los Dallas Cowboys (2-2), quienes aún no han convencido del todo.

¿Cómo y dónde ver la Semana 5 de la NFL?

JUEVES, 03 DE OCTUBRE

18:15 Tampa Bay Buccaneers vs Atlanta Falcons (Fox Sports)

DOMINGO, 06 DE OCTUBRE

• 07:30 New York Jets vs Minnesota Vikings (NFL Network)

• 11:00 Carolina Panthers vs Chicago Bears (Blitz Canal 9, Red Zone ESPN 4, Sunday Ticket)

• 11:00 Cleveland Browns vs Washington Commanders (Blitz Canal 9, Red Zone ESPN 4, Sunday Ticket)

• 11:00 Miami Dolphins vs New England Patriots (Fox Sports 2, Blitz Canal 9, Red Zone ESPN 4, Sunday Ticket)

• 11:00 Indianapolis Colts vs Jacksonville Jaguars (Blitz Canal 9, Red Zone ESPN 4, Sunday Ticket)

• 11:00 Buffalo Bills vs Houston Texans (Fox Sports, Blitz Canal 9, Red Zone ESPN 4, Sunday Ticket)

• 11:00 Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals (Vix Premium, Blitz Canal 9, Red Zone ESPN 4, Sunday Ticket)

• 14:05 Las Vegas Raiders vs Denver Broncos (Fox Sports 2, Red Zone ESPN 4, Sunday Ticket)

• 14:05 Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers (Fox Sports, Red Zone ESPN 4, Sunday Ticket)

• 14:25 New York Giants vs Seattle Seahawks (Red Zone ESPN 4, Sunday Ticket)

• 14:25 Green Bay Packers vs Los Angeles Rams (Canal 9, Vix Premium, Red Zone ESPN 4, Sunday Ticket)

• 18:20 Dallas Cowboys vs Pittsburgh Steelers (Disney+, ESPN)

LUNES, 07 DE OCTUBRE

• 18:17 New Orleans Saints vs Kansas City Chiefs (ESPN, ESPN 4, Disney+)

