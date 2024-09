Damar Hamlin vuelve a ser titular en la NFL después del infarto que sufrió en 2022

El defensivo Damar Hamlin volverá a ser titular con los Buffalo Bills este domingo en su enfrentamiento contra los Arizona Cardinals, marcando su regreso a la alineación inicial en la Semana 1 de la temporada 2024 de la NFL. Este será su primer partido como titular desde que sufrió un paro cardíaco en el campo el 2 de enero de 2023, en un encuentro contra los Cincinnati Bengals.

"Es una bendición", declaró Hamlin en una conferencia de prensa esta semana. "Reflexiono sobre todo el proceso que pasé y no sabía si volvería a jugar. Sentarme con esa incertidumbre me estaba carcomiendo porque este deporte es realmente mi pasión. Es algo con lo que he estado obsesionado durante toda mi vida".

El evento que puso en riesgo su vida ocurrió tras un duro golpe que recibió en el pecho durante una jugada, lo que provocó que cayera desplomado en el césped. La situación conmocionó a la liga y a los fanáticos del deporte, pues Hamlin tuvo que ser reanimado dos veces en el campo por los paramédicos antes de ser trasladado al hospital, donde permaneció una semana en estado crítico. El 11 de enero fue dado de alta y continuó su recuperación en casa.

A pesar de la gravedad del incidente, Hamlin mostró una notable mejoría y fue autorizado para retomar los entrenamientos en abril de 2023. Participó en prácticas y ejercicios del equipo en junio, y para finales de julio ya había recibido el visto bueno médico para competir de manera regular. Aunque en la temporada pasada su participación fue limitada, acumulando solo dos tackleadas, su notable recuperación y buen estado físico le han valido la confianza del entrenador en jefe, Sean McDermott, para volver al terreno de juego como titular.

