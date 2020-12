Tom Brady trolleó a excoach de Colts por no considerarlo entre los mejores QBs

Nadie debe cuestionar la grandeza de Tom Brady, eso lo dejó claro el propio quarterback de los Buccaneers, luego de que el excoach de los Colts, Tony Dungy, no lo considerara entre los mejores cinco mariscales de campo de la historia.

"Nunca voy a poner a Tom Brady por delante de Peyton Manning, así que lo mejor que puede es el No. 2. Porque Peyton era mi hombre. A quién pongo por delante de Tom Brady: Aaron Rodgers, John Elway, Steve Young, muchachos que podían moverse. Por no decir que Tom no era genial, pero esa dimensión extra significó algo para mí", expresó el exentrenador en jefe en el podcast de Shannon Sharpe.

Las palabras causaron impacto en el exquarterback de los Patriots, quien respondió con una foto del banner de los Colts de Finalistas de la AFC en 2014, haciendo referencia al dominio de New England sobre Indianapolis durante su etapa con Boston.

Sin embargo, aunque la imagen generó muchas reacciones en Twitter, no es acertada, ya que Tony Dungy dejó a los Colts en 2008.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: ANUNCIÓ A LOS JUGADORES SELECCIONADOS PARA EL PRO BOWL 2021