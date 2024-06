Patrick Mahomes motivado con el nuevo enfoque de Andy Reid: 'Ha vuelto a mis viejos tiempos'

Con la mente en el Tricampeonato. Kansas City Chiefs continua con su campamento de entrenamiento rumbo a una nueva temporada de NFL donde estarán buscando un nuevo título de Super Bowl.

Después del último día del minicampamento, el mariscal de campo Patrick Mahomes, habló para los medios donde destacó el nuevo enfoque de la ofensiva para la siguiente temporada. Según comentó el jugador estrella, Andy Reid está volviendo a sus ‘viejos tiempos’ donde buscaban ser más verticales.

"El coach Reid ha vuelto a mis viejos tiempos, obligándome a empujar la pelota campo abajo. Si no lo hago, me lanza pequeños golpes y yo simplemente dije: 'Te tengo, coach'", reveló Mahomes ante los medios.

Asimismo, el QB destacó la importancia de enfrentarse al coordinador defensivo Steve Spagnuolo, quien lo lleva a mejorar su nivel entrenamiento tras entrenamiento, por lo que aseguró que es el mejor campamento de entrenamiento que ha tenido.

"Sí, creo que esto es probablemente lo más cómodo que me he sentido en términos de no dejar que nada me afecte. Al enfrentarte a Spags, no vas a acertar el 100% de las veces. Ha habido momentos en los que he perdido en cargas y Spags me atrapa con una nueva presión en la que está trabajando".

