Jerry Jones confiesa que la derrota ante Detroit fue 'preocupante y muy humillante'

Jerry Jones recibió el peor regalo de cumpleaños posible. El dueño y gerente general de los Dallas Cowboys cumplió 82 años este domingo, mismo día en el que su equipo cayó ante los Detroit Lions por marcador de 47-9.

Esta derrota significó la tercera en la temporada y cuarta en casa incluyendo el fracaso en los Playoffs la temporada pasada ante Green Bay. Tras la derrota el empresario habló para los medios confesando que fue un resultado muy ‘preocupante’.

Fiel a su estilo, el dueño de los Vaqueros habló para los medios incluso antes de hablar con los jugadores tras la derrota en el estadio AT&T, donde además de confesar que está ‘en shock’ por el resultado, también aseguró que no piensa en despedir a Mike McCarthy.

“Tenemos una semana de descanso, pero no hay nada mágico en ella. Podemos hacer algunas cosas distintas. Esto fue muy preocupante y muy humillante. Se sintió mal por todos nuestros fans. Tenemos mucho trabajo por hacer… esto fue un shock, creí que haríamos mejor muchas cosas y creo que podemos, sólo no las hicimos hoy. No tengo muchas respuestas”, reveló el empresario.

Asimismo, reafirmó que ‘no está considerando’ en despedir a Mike McCarthy a pesar de que esta derrota significó la sexta en la era del entrador en la que caen recibiendo 40 puntos o más. La última vez fue hace tan sólo dos semanas ante New Orleans.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Humillados! Detroit aplasta a los Cowboys con victoria de 47-9 en Dallas