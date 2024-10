Tua Tagovailoa recibió su alta médica tras la conmoción hace un mes

Tua Tagovailoa no quiere ser el rostro de las lesiones cerebrales en la NFL, pero sabe que esa es la realidad que debe aceptar tras sufrir su más reciente conmoción.

Al comparecer ante los medios el lunes por primera vez tras ser diagnosticado con la tercera conmoción de su carrera en la NFL, el quarterback de los Dolphins expresó su frustración por perderse los últimos cuatro partidos, además de tener que responder a preguntas sobre su salud por segunda vez en dos años.

“¿Quiero que me conozcan por esto? No, no lo quiero”, dijo Tagovailoa. “Pero es lo que me ha tocado debido a la historia. Es lo que hay”.

Tagovailoa recibió el visto bueno de los médicos para jugar futbol americano tras su colisión con el defensive back de los Bills Damar Hamlin en la Semana 2 cuando corría con el balón por un primer down, iniciando el contacto al bajar el hombro hacia Hamlin en lugar de deslizarse.

Aún le falta cumplir con el tecnicismo de superar el protocolo de conmociones de la NFL antes de volver a jugar, lo cual podría darse tras las prácticas del miércoles.

Si todo sale bien, según indicó el entrenador en jefe Mike McDaniel, el plan es que Tagovailoa será titular el domingo contra los Cardinals de Arizona.

“Siguiendo la directriz y opinión de los expertos médicos, la razón por la que vuelve ahora es que los expertos médicos han determinado que volver a jugar no reviste riesgo”, dijo McDaniel. “No voy a interferir con los plazos o trato de alterar los pronósticos. Uno depende de los expertos en cuanto a su carrera, y eso es lo que estamos haciendo en este sentido”.

Tagovailoa dijo que no ha padecido ningún tipo de síntomas tras el día posterior del golpe, pero el equipo optó por colocarle en la lista de reservas por lesión cinco días después.

A una pregunta sobre si debió ser colocado en esa lista, Tagovailoa señaló que cree que el equipo “hizo lo que consideró lo mejor" para él.

