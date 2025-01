¡Berrinche Monumental! AJ Brown se pone a leer en la banca de los Eagles

En el deporte hay estrellas a las que no les gusta salir del terreno de juego o no ser las estrellas de un partido importante, y menos en instancias decisivas.

Este es el caso de AJ Brown, receptor abierto de los Philadelphia Eagles, quien no fue el elegido por Jalen Hurts y fue relegado a la banca en algunas series ofensivas, algo que no le gustó.

AJ Brown is reading a book on the sidelines.



He clearly wants out, let’s make him a Patriot and give him a real QB.pic.twitter.com/WXiFmyO403

— PatsSZN🔴 (@NewEraPatriots_) January 13, 2025