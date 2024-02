Chad Ochocinco: "Me divorciaré de mi esposa si los Chiefs pierden el Super Bowl”

La ex estrella de la NFL se ha mantenido bastante cerca de la liga desde su retiro y horas previas a que se disputo el Super Bowl LVIII, Chad Ochocinco ve como amplio favorito a los Kansas City Chiefs, tanto así que se atrevió a poner a su matrimonio de por medio.

"Si los Chiefs pierden, no comeré más en McDonald's... De hecho, esto es apto para todo público, ¿verdad? Si los Chiefs pierden, me divorciaré de mi esposa y no más sexo por el resto del año. Estoy tan seguro que no me importa. Ella está ahí mismo”, declaró Ochocinco

El ex receptor de los Cincinnati Bengals y New England Patriots se nota muy confiado en que Patrick Mahomes y compañía ganaran el Vince Lombardi por segundo año consecutivo, lo que sería sin lugar a dudas el comienza ya de una dinastía

A pesar de la seguridad de Ochocinco sobre el ganador del Super Bowl el próximo domingo, las casas de apuestas dicen todo lo contrario, pues el ‘La ciudad del pecado’ los favoritos son los San Francisco 49ers y para sorpresa de muchos, Kansas City Chiefs parte como ‘underdog’ para este duelo.