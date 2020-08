NFL: Leonard Fournette, 'cortado' de los Jacksonville Jaguars

Los Jaguars se acercaron un paso más a purgar el tumultuoso mandato de Tom Coughlin en Jacksonville.

Tras tres temporadas, el equipo cortó al corredor, Leonard Fournette, una decisión sorprendente que muchos que ven como la última de una serie de 'raspaduras' que podrían ayudar a la franquicia a frenar la temporada y obtener la primera selección del draft.

"Si ese es el caso, entonces me doy cuenta de que si eso sucede, entonces no estaré aquí. Al final del día, si no gano suficientes partidos o no hago lo suficiente con este equipo, no preveo que seguiré trabajando.

" Estoy haciendo todo lo que puedo para asegurarme de que tenemos el mejor equipo para asegurarnos de que ganemos partidos de futbol. Eso es tan simple como puedo hacerlo ", dijo el entrenador Doug Marrone.

Coughlin quería a Fournette como la pieza central de su filosofía de la vieja escuela. Funcionó en 2017, aunque quedó claro que Fournette necesitaba ser un mejor profesional. Fue multado repetidamente por llegar tarde y saltarse las funciones obligatorias.

Los Jaguars pasaron meses tratando de intercambiar a Fournette, la cuarta selección general en el draft de la NFL de 2017 que viene de un año de carrera. Estuvo en el bloque durante el draft de la NFL y nuevamente durante el verano.