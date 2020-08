NFL: Yannick Ngakoue pasa en canje de Jaguars a Vikings

El cazamariscales, Yannick Ngakoue, se dirige hacia el norte, lejos de Jacksonville. Una persona familiarizada con el intercambio dice que los Jaguars acordaron enviar a Ngakoue a los Vikings de Minnesota a cambio de una selección de segunda ronda en el draft de 2021 y una quinta ronda condicional en 2022.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el domingo porque el acuerdo no se ha formalizado formalmente con la liga.

La persona dijo que Ngakoue acordó reelaborar su salario de 2020 para salir de Jacksonville. Ngakoue todavía tiene que firmar su licitación de franquicia de un año con los Jaguars para que el trato se haga realidad.

Había sido el único jugador franquiciado de la liga sin firmar, optando por rechazar una oferta que le hubiera garantizado $ 17.8 millones esta temporada.

Ahora ganará aproximadamente $13 millones en 2020, dijo la persona. ESPN informó por primera vez sobre el intercambio.