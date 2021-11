NFL: Aaron Rodgers reveló que usó tratamiento alternativo contra covid-19 en lugar de vacuna

El quarterback Aaron Rodgers, de los Green Bay Packers, dijo que buscó un tratamiento alternativo para el coronavirus en lugar de la vacuna avalada por la NFL debido a que tiene alergia a los ingredientes en dos de las inyecciones aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Durante una entrevista en el “Pat McAfee Show” de SiriusXM, Rodgers afirmó que “yo no soy alguien en contra de la vacuna y que crea que la Tierra es plaza. Soy alérgico a un ingrediente que se encuentra en las vacunas ARNm. Hallé un protocolo de inmunización a largo plazo para protegerme y me siento muy orgulloso de la búsqueda que me llevó a eso”.

Rodgers, que se realiza pruebas de coronavirus diarias como parte de los protocolos de la NFL para personal y jugadores no vacunados, dio positivo en covid-19 el miércoles. El quarterback de 37 años indicó que el jueves no se sintió bien, pero que el viernes ya estaba mucho mejor.

Rodgers no podrá estar con los Packers durante 10 días, lo que lo descarta para el duelo del domingo en Kansas City. El quarterback estelar debe presentar una prueba negativa para volver con el equipo el 13 de noviembre.

Rodgers subrayó que en la página web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) “decía que si alguien tenía alergia a alguno de los ingredientes, uno no debería recibir una de las vacunas de ARNm. Así que esas dos (de Moderna y Pfizer) de antemano quedaron descartadas”.

