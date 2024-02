De bandas escolares a estrellas pop ¿cómo evolucionó el medio tiempo del Super Bowl?

Antes era visto como un intermedio monótono con bandas de música universitarias. Ahora el show de medio tiempo del Super Bowl se ha convertido en uno de los espectáculos más grandes del deporte con actuaciones de superestrellas como Michael Jackson, Beyoncé, Madonna, Aerosmith y U2.

En casi seis décadas, el espectáculo de medio tiempo se ha transformado de un show orientado a la familia con melodías patrióticas a ser el escenario más grande del entretenimiento con artistas de primer nivel, pirotecnia y excelentes bailarines. La actuación de 12 a 15 minutos puede atraer incluso más miradas que el mismo partido, que suele ser visto por más de 100 millones de espectadores.

El año pasado, la actuación de Rihanna se convirtió en la más vista de la historia con más de 121 millones de espectadores, superando por poco el show de Katy Perry de 2015. El nivel de audiencia del espectáculo de Rihanna es casi seis millones mayor que la transmisión de Fox de la victoria de los Chiefs de Kansas City 38-35 contra los Eagles de Filadelfia.

Pero está intrigada por lo impredecible del espectáculo de medio tiempo, como el infame "error de vestuario" de Justin Timberlake y Janet Jackson, Lady Gaga descendiendo suspendida desde lo alto de un estadio y la revelación del embarazo de Rihanna.

Usher, quien el año pasado dijo a The Associated Press que su participación con los Black Eyed Peas durante el Super Bowl de 2011 le enseñó a no "dar por sentado los momentos porque solo tienes 13 de ellos", encabezará el espectáculo de este año en Las Vegas el 11 de febrero.

Su espectáculo será muy diferente al primer medio tiempo del Super Bowl de la NFL de 1967, que contó con bandas de música de la Universidad de Arizona y la Universidad Estatal de Grambling, una universidad históricamente negra, junto con cientos de palomas voladoras, miles de globos y dos hombres que se elevaban con mochilas propulsoras.

Después del Super Bowl inaugural, la NFL siguió trayendo de vuelta a otras bandas de música, equipos de entrenamiento, también convocaron al cantante Chubby Checker y a Up with People, una organización que escenifica el pensamiento positivo a través de actuaciones de baile y canciones. Sin embargo, ninguno de esos actos se consideró un gran atractivo.

Pero a medida que la popularidad del Super Bowl se disparó y el día del juego surgió como un feriado no oficial en Estados Unidos, la NFL quería que el espectáculo de medio tiempo creciera a ese mismo nivel. La liga recurrió a New Kids on the Block y Gloria Estefan en los primeros dos años de la década de 1990. Luego vio un gran avance cuando Michael Jackson encabezó el espectáculo de 1993 en el Rose Bowl en el sur de California, donde el Rey del Pop caminó notoriamente por el escenario e interpretó éxitos como "Billie Jean", "Black or White" y "Heal the World".

La actuación estelar de Jackson abrió la puerta para otras estrellas como los Rolling Stones, Diana Ross, Jennifer Lopez y Shakira, que se presentan gustosas en el Super Bowl.

La NFL maneja los costos y gastos de producción de los artistas, a quienes no se les paga un sueldo por su participación, pero cuya exposición ante cientos de millones de personas en todo el mundo se considera invaluable.

Algunos ejemplos notables incluyen el recuerdo de U2 de las víctimas del 11 de septiembre; la negritud y el activismo político de Beyoncé a través de su himno del poder negro "Formation"; y el primer espectáculo con artistas de hip hop liderados por Dr. Dre y Snoop Dogg en 2022.

Dogg elogió al comisionado de la NFL, Roger Goodell, y a Jay-Z por impulsar el espectáculo del medio tiempo. La liga trabajó con Roc Nation para ayudar a su iniciativa Inspire Change, creada por la NFL luego de un acuerdo con una coalición de jugadores que se manifestaron durante el himno nacional para protestar por la injusticia social y racial en Estados Unidos.

