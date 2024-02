NFL: Los Washington Commanders contratarán a Dan Quinn, coordinador defensivo de los Dallas Cowboys

Los Commanders de Washington tienen un acuerdo con el coordinador defensivo de los Dallas Cowboys, Dan Quinn, para contratarlo como entrenador, según dos personas con conocimiento de la decisión. Las personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato el jueves porque el equipo aún no había anunciado la medida.

Quinn, de 53 años, pasó las últimas tres temporadas dirigiendo la defensiva de los Cowboys, rivales de la NFC Este, después de más de cinco temporadas entrenando a los Atlanta Falcons. Quinn dirigió a los Falcons hasta una aparición en el Super Bowl en 2016 antes de ser despedido después de un inicio de 0-5 en 2020.

Se convirtió en la elección de Washington después de que el coordinador ofensivo de los Lions, Ben Johnson, considerado uno de los principales candidatos, dijera a los equipos el martes que se quedaría con Detroit y los Seahawks contrataron al coordinador defensivo de Baltimore, Mike Macdonald.

El nuevo gerente general y jefe de operaciones de fútbol Adam Peters y Quinn le dan a la organización un nuevo enfoque muy deseado después de que cuatro años de Ron Rivera a cargo resultaron ser una decepción. Harris se comprometió a dividir el personal y las tareas de entrenamiento esta vez.

Quinn ahora tiene la oportunidad de completar su propio personal en su segundo período como entrenador en jefe de la NFL. Queda por ver si Eric Bieniemy regresa como coordinador ofensivo, aunque eso no se espera, y esa posición en la defensa está vacante después de que Rivera despidió a Jack Del Rio a mitad de la temporada pasada.

La defensa de Quinn ocupó el quinto lugar en la liga en yardas y puntos permitidos, ayudando a Dallas a ganar la NFC Este antes de perder en la primera ronda de los playoffs. Hereda a los Commanders después de que tuvieron marca de 4-13, incluidas dos derrotas aplastantes ante los Cowboys. Washington tiene la segunda selección del Draft, más de $80 millones en espacio en el tope salarial y la oportunidad para que Peters y Quinn elijan personalmente al próximo mariscal de campo para una franquicia que no ha tenido consistencia en la posición en décadas.