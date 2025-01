Directivo de Fox califica rumores sobre Brady como “un carrusel interminable” de historias

Tom Brady trabaja comentando su primera postemporada y, en apenas tres semanas, debutará en un Super Bowl como analista de la televisión. En tanto, continúan rampantes los rumores acerca del astro retirado. Y ello es motivo de consternación para Fox.

Brad Zager, presidente de producción y operaciones de Fox Sports, comprende que Brady y la empresa mediática sean un foco de atención. Sin embargo, aseveró que el exjugador está en la TV a largo plazo.

Sigue siendo comentarista | AP

“Todo el grupo que dijo que nunca estaría allí luego se convirtió en el grupo que dice que él no va a quedarse allí. Es solo un carrusel interminable de personas que tratan de crear la próxima historia”, dijo Zager el viernes, en una entrevista telefónica con The Associated Press. “Tom no ha hecho más que comprometerse con nosotros cada vez que se le pregunta sobre la transmisión.

"Cuando se retiró y comenzó a prepararse, habló de lo emocionado que estaba por ello, que estaba al 100% y nunca ha vacilado en eso. Así que el hecho de que haya personas en ese equipo que tengan que leer artículos y narrativas y predicciones de que Tom no está comprometido es algo que sí desgasta”.

firmó tras retirarse de la NFL | X

Brady firmó un contrato de 10 años y 375 millones de dólares con Fox en mayo de 2022 mientras aún jugaba para los Buccaneers de Tampa Bay. Se retiró después de esa temporada y decidió en febrero de 2023 tomarse un año sabático antes de pasar a la cabina.

Fox Sports ha intentado sobrellevar los rumores y críticas en torno al futuro de Brady y su doble papel como analista de la NFL y como propietario minoritario de los Raiders de Las Vegas.

Brady no puede participar en las reuniones de producción de Fox con los clubes, ni en persona ni a través de Zoom. Tampoco puede ver prácticas ni entrar en el complejo de entrenamiento de un equipo. Las únicas instalaciones de un equipo a las que Brady tiene acceso son las de los Raiders.

Hay conflicto de intereses | AP

La liga estableció esos parámetros al inicio de la temporada después de que Brady compró un 5% de participación en los Raiders en mayo de 2023. Los propietarios de la NFL aprobaron la compra el pasado octubre.

Zager consideró infundada cualquier inferencia sobre un posible conflicto de intereses entre Brady como comentarista y parte del proceso de toma de decisiones de los Raiders. “Se está cuestionando su profesionalismo e integridad. Es ridículo”, dijo Zager.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cam Newton revela tener 'problemas económicos' tras dejar la NFL