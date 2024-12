¿Dónde ver los juegos de la NFL que ya no pasarán por Fox Sports?

El pasado jueves, mediante sus redes sociales, se confirmó que la NFL no será transmitida por Fox Sports México, al menos por esta semana, debido a un asunto contractual. Ante esto, el acceso de Fox Sports México a los contenidos de la NFL ha sido temporalmente suspendido hasta nuevo aviso.

Esto ha creado que los aficionados en México no sólo se pierdan el partido de Thursday Night Football entre los Rams de Los Ángeles y los San Francisco 49ers, sino que también se perderán cuatro juegos este domingo.

Previo al anuncio de la NFL, la televisora tenía previsto transmitir cinco juegos de la Semana 15, sin embargo, ahora no tendrán ninguno. Es por esto que habrá que buscar un nuevo lugar donde ver Kansas City Cheifs vs Cleveland Browns, Houston Texans vs Miami Dolphins, Detroit Lions vs Buffalo Bills y Los Ángeles Chargers vs Tampa Bay Buccaneers.

La realidad es que, estos cuatro juegos se unirán a otros seis que no serán transmitidos por televisión en nuestro país, sin embargo, dichos juegos se podrán seguir a través de streaming por la plataforma DAZN con el NFL Game Pass, misma que actualmente tiene descuento para un valor de 375 pesos por mes.

A pesar de la ausencia de estos juegos, la afición mexicana si podrá ver cuatro juegos por televisión pues, el Canal 9 transmitirá Steelers vs Eagles, mientras que ESPN tendrá, como siempre, los juegos de Domingo y Lunes por la noche.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡A lo Antonio Brown! De’Vondre Campbell, jugador de los 49ers, dejó a su equipo en pleno partido