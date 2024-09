¿The last dance? 5 grandes jugadores que apuntan a jugar su último año en la NFL

La NFL está a menos de una semana de empezar lo que significa que tendremos de vuelta a los mejores jugadores en nuestras pantallas, sin embargo, también podríamos estar viendo los últimos partidos de algunas estrellas.

Todos los años vemos a grandes estrellas colgar los zapatos y decirle adiós a la NFL. El año pasado fue el caso de los futuro Salón de la Fama, Jason Kelce y Feltcher Cox, Aaron Doland y Matt Ryan. Además, algunos jóvenes también pusieron fin a su carrera antes de lo esperado.

Aunque para esta nueva temporada no hay nada seguro, ya hay algunos veteranos que podrían decirle adiós al futbol profesional una vez terminada su participación, ya sea en temporada regular, postemporada o incluso Super Bowl.

5. Julio Jones

El histórico receptor de los Atlanta Falcons está viendo los últimos momentos de su carrera profesional. Tras una destacada participación con el equipo de Georgia, Jones dejó al equipo para unirse a Tennessee. Un año más tarde jugaría para los Buccaneers en la última temporada de Tom Brady en la NFL.

El año pasado el jugador de 35 años se unió a los Eagles de Filadelfia donde jugó en 11 partidos donde sólo sumó 74 yardas y tres anotaciones. Ahora sin equipo el receptor, futuro Salón de la Fama, apunta a retirarse pronto.

4. Zack Martin

El liniero de los Dallas Cowboys podría estar disputando sus últimos partidos con los Cowboys. Martin ha sido el mejor guardia en la NFL desde que fue seleccionado en la primera ronda del Draft del 2014.

Durante los últimos 10 años ha dominado la liga siendo All Pro en siete temporadas distintas, sin embargo, el liniero ofensivo ha confesado en varias ocasiones que ve cerca su final en la NFL y este 2024 podrías ser su último año.

3. Calais Campbell

El liniero defensivo de 38 años ha rumorado su retiro en las últimas temporadas, sin embargo, este 2024 firmó con los Dolphins en busca de tener una última oportunidad de jugar en el Super Bowl y conseguir ese tan ansiado anillo.

El seis veces pro bowler ha cambiado de equipo en los últimos tres años tras jugar con Baltimore y Atlanta en sus últimos dos años. Ahora con 105.5 capturas en su cuenta el liniero buscará ayudar a Miami a competir por un puesto en el Super Bowl.

2. Trent Williams

El liniero ofensivo de los San Francisco 49ers ha estado en las noticias en las últimas semanas al decidir no entrenar con el equipo en busca de una extensión de contrato. En caso de no conseguir un acuerdo el tackle podría sentarse toda la temporada tal y como lo hizo en el 2019 sin embargo, en aquel año no jugó por lesión

El jugador de 36 años parece querer jugar un par de años más en la NFL, sin embargo, las lesiones o incluso un campeonato podría llevarlo a tomar la decisión de decir adiós al deporte.

1. Aaron Rodgers

Aaron Rodgers regresa a la NFL tras haberse perdido todo el año pasado por una lesión en el tendón de Aquiles. Ahora el mariscal de campo buscará poder jugar su primera temporada completa con los Jets y competir por ganar el segundo Super Bowl en su carrera.

El QB ha seleccionado en el Draft del 2004 ha comentado en reiteradas ocasiones que podría retirarse, incluso en el 2022 antes de ganar su último MVP amenazó a los Packers con colgar los botines. Ahora en caso de que la temporada no salga como lo esperaba con Nueva York podría decidir finalmente dejar la NFL.

