NFL apunta a volver al Estadio Azteca luego de la remodelación

Los trabajos no paran en el ‘Coloso de Santa Úrsula’ y a pesar de que las mejoras que está recibiendo el inmueble son enfocadas a la Copa del Mundo 2026, estas también significaran un plus para la NFL, la cual apunta a volver al Estadio Azteca cuando concluyan las remodelaciones.

En entrevista para TUDN, Emilio Azcárraga declaró que los trabajos de remodelación del Estadio Azteca van en tiempo y forma y apunta a terminar durante los meses de noviembre y diciembre del 2025, por lo que es incierto si para la próxima temporada el estadio ya esté listo para volver a recibir un juego de temporada regular.

"No sabemos la fecha, ahorita queremos terminar la obra a noviembre-diciembre del 25, abajo del palco estarán los vestidores nuevos, por acabados no llegaríamos, pero esos no los usa la NFL. Estamos tirándole a terminar en noviembre-diciembre”, declaró Azcárraga

Azcárraga también señaló la buena relación que tiene con la NFL y sus dueños, además de lo encantados que están con llevar juegos de temporada regular a México, por lo que a pesar de que en estos momentos no se encuentra disponible, el Estadio Azteca siempre le abrirá sus puertas a la liga.

"La NFL es muy cercana a nosotros, las primeras experiencias fueron en México, hay un video de Jerry Jones que dice 'le voy a hacer un estadio a Dallas como este', que es el Azteca y hace el AT&T, hay oportunidad, un tema económico de taquillas que es muy complicado, pero la NFL sabe que el Azteca estará para hacer más juegos", sentenció.

De acuerdo a información de John Suttcliff el Estadio Azteca reabrirá sus puertas el próximo mes de noviembre para volver a albergar un juego de temporada regular de la NFL y esto concuerda en parte con las declaraciones de Emilio Azcárraga, pero aún es incierto si esto se podrá realizar o si se tendrá que esperar un año más.

