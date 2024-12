Falcons nombran al novato Michael Penix Jr. como QB titular; Kirk Cousins al banquillo

Los Atlanta Falcons han decidido confiar en el novato Michael Penix Jr. como su mariscal de campo titular y sentar al veterano Kirk Cousins mientras luchan por su primera aparición en los playoffs desde 2017. El entrenador Raheem Morris anunció la decisión en un comunicado la noche del martes.

“Después de una revisión, hemos decidido que Michael Penix Jr. será el mariscal de campo titular de los Atlanta Falcons de aquí en adelante,” dijo Morris. “Esta fue una decisión futbolística y estamos completamente enfocados en preparar al equipo para el partido del domingo contra los New York Giants.”

Los Falcons (7-7) rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas con una fea victoria de 15-9 el lunes por la noche en Las Vegas. Cousins pasó para 112 yardas con un touchdown — su primer pase de touchdown en cinco juegos — y una intercepción. El veterano de 36 años ha lanzado nueve intercepciones en los últimos cinco juegos y lidera la NFL con 16 intercepciones.

Atlanta firmó a Cousins con un contrato de cuatro años y 180 millones de dólares en la temporada baja, con 100 millones garantizados, antes de seleccionar a Penix en el puesto número 8 del draft de la NFL.

Cousins rompió su sequía de touchdowns con un pase de 30 yardas a Drake London en el primer cuarto, pero tuvo pocas otras jugadas destacadas contra los Raiders, que están en plena crisis.

“No es donde quiero estar,” dijo Cousins sobre su rendimiento. “Hay mucho margen de mejora y nos gustaría terminar mucho más fuertes en estas últimas tres semanas.”

Los Falcons hicieron el cambio unas tres horas después de que Morris le dijera a los reporteros que no estaba listo para tomar una decisión sobre quién sería el titular de esta semana.

“Hablamos de esto anoche,” dijo Morris. “No es ningún secreto. No jugamos lo suficientemente bien en la posición de mariscal de campo, y tenemos que encontrar formas de jugar mejor. Así que, todas esas cosas durante la semana y tenemos que hacer lo que sea mejor para ganar contra los Giants.”

El cambio de mariscal de campo se produce mientras los Falcons siguen peleando por el título de la NFC Sur. Atlanta está a un juego detrás de Tampa Bay, líder de la división, pero los Falcons tienen la ventaja en los desempates.

Penix solo ha jugado en dos partidos, completando 3 de 5 pases para 38 yardas. Fue subcampeón del Trofeo Heisman en 2023, cuando lanzó para 4,903 yardas, 36 touchdowns y 11 intercepciones con Washington.

Cousins tuvo un buen inicio de temporada, llevando a los Falcons a un inicio de 6-3 y al primer lugar de la división. Ha completado el 66.9% de sus pases, exactamente el mismo porcentaje que ha mantenido durante sus 13 años de carrera. Ha lanzado para 3,508 yardas, pero tiene una peligrosa relación de 18 pases de touchdown y 16 intercepciones.

Morris reconoció que parece que la confianza de Cousins se ha visto afectada por sus recientes problemas.

“No estoy tratando de endulzarle esto,” dijo Morris. “Él no está tratando de endulzárselo a sí mismo. ... Cuando pasas por el estrés que estamos viviendo ahora, no vas a tener la misma confianza y la misma actitud que tenías en los primeros dos o tres meses de la temporada.”

Morris había dicho consistentemente que el plan era que Cousins manejara el puesto durante esta temporada mientras Penix se preparaba para asumir en algún momento en el futuro. Aunque Morris fue reacio a apartarse de ese plan hasta la noche del martes, señaló que no veía desventajas en elegir a Penix como titular.

El entrenador de primer año elogió la forma en que Penix ha manejado su rol como suplente. “Nunca dirías que hay una desventaja al confiar en alguien en quien has invertido mucho, alguien que trajiste aquí, alguien con quien has hecho cosas, alguien que no ha hecho más que lo correcto desde que estuvo aquí,” dijo Morris.

Morris agregó que solo estaba siendo “realmente inteligente y cauteloso en cómo hacemos nuestro trabajo” al seguir con Cousins a pesar de sus recientes dificultades.

