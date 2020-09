NFL: Kirk Cousins aseguró que no cree en tapabocas contra Coronavirus

El uso de tapabocas en contra del Coronavirus ha sido un tema polémico para aquellos que consideran que no es un artículo necesario para evitar el contagio de Covid-19.

Uno de los que están en contra de su uso es Kirk Cousins, quarterback de los Minnesota Vikings.

"Si me muero, me muero", señaló el mariscal de campo en entrevista para el podcast de Spotify '10 Questions With Kyule Brandt'. "Tengo mi paz con eso", añadió.

Sin embargo, el jugador aseguró que porta la máscara sólo por respeto a las creencias de los demás en torno al Coronavirus.

"Quiero respetar las preocupaciones de otras personas. Para mí, personalmente, simplemente hablando nadie más puede contraer el virus, ¿cuál es tu preocupación si lo contraes? Yo diría que seguiré con mi vida diaria. Si lo contraigo, voy a aguantar. Voy a dejar que la naturaleza haga lo suyo. Una estrategia de supervivencia del más apto. Y digamos, si me noquea, me noquea. Estaré bien. Ustedes saben, si me muero, me muero. Tengo mi paz con eso", reveló Cousins.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: STEELERS: CON FE EN BEN ROETHLISBERGER PARA TENER UNA BUENA TEMPORADA