NFL: Todos partidos de la Semana 1 de pretemporada

Tras casi cinco meses sin partidos de futbol americano, la NFL por fin regresará con su pretemporada. Hace una semana Chicago y Houston abrieron la nueva temporada y este jueves continua la actividad donde todos los equipos verán acción.

Este jueves cuatro equipos tendrán su primer partido en meses. Los Gigantes de Nueva York recibirán a los Leones de Detroit en el MetLife Stadium mientras que los Patriotas de Nueva Inglaterra y las Panteras de Carolina se verán las caras en el Gillett Stadium, ambos juegos se disputarán a las 17:00 horas.

El viernes continuará la actividad de la NFL con tres partidos más. Los Miami Dolphins enfrentarán a los Atlanta Falcons, Pittsburgh y Houston disputarán otro encuentro y finalmente, en el duelo de aves, los Cuervos de Baltimore se enfrentarán a las Águilas de Filadelfia.

El sábado será por mucho el día con más actividad de la Semana 1 de pretemporada pues, habrá nueve encuentros empezando con el Jets ante Commanders a las 10:00 horas. Una hora más tarde Bills y Bears se enfrentarán. Vikings vs Raiders y Browns vs Packers continuarán la actividad. Los actuales campeones de Super Bowl, Kansas City se enfrentará a Jacksonville a las 17:00 horas. A esa misma hora habrá tres juegos más, Bengals vs Buccaneers, Titans vs 49ers y Chargers vs Seattle.

Los juegos de sábado concluirán con los Cardinales enfrentándose a los Santos a las 18:00 horas. Para el domingo, Los Potros se enfrentarán a los Broncos a las 11:00 horas, mientras que Dallas y los Rams se enfrentarán a las 14:30 horas.

¿Por dónde ver los juegos de Semana 1?

PARTIDO HORARIO TRANSMISIÓN Panthers vs Patriots 17:00 horas NFL Network, DAZN Lions vs Giants 17:00 horas DAZN Falcons vs Dolphins 17:00 horas DAZN Steelers vs Texans 17:00 horas NFL Network, DAZN, Fox Sports, Imagen TV Eagles vs Ravens 17:30 horas DAZN Jets vs Commanders 10:00 horas DAZN Bills vs Bears 11:00 horas NFL Network, DAZN Raiders vs Vikings 14:00 horas NFL Network, DAZN, Multimedios Browns vs Packers 14:25 horas DAZN Bengals vs Bucanneers 17:00 horas DAZN Titans vs 49ers 17:00 horas DAZN Chiefs vs Jaguars 17:00 horas NFL Network, DAZN, Fox Sports Chargers vs Seahawks 17:00 horas DAZN Cardinals vs Saints 18:00 horas DAZN, Fox Sports Colts vs Broncos 11:00 horas DAZN, Fox Sports Rams vs Cowboys 14:30 horas DAZN, Canal 9, ViX+, Caliente TV

*DAZN con NFL Game Pass

