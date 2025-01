NFL y policía de Nueva Orleans incrementarán el operativo para el Super Bowl

La NFL y las fuerzas del orden federales han reforzado significativamente las medidas de seguridad para el Super Bowl LIX, que se celebrará el 9 de febrero en Nueva Orleans, luego del trágico ataque terrorista ocurrido en Bourbon Street el día de Año Nuevo, que dejó un saldo de 14 personas fallecidas. Este hecho ha llevado a las autoridades a redoblar los esfuerzos en uno de los eventos deportivos más protegidos del mundo.

Eric DeLaune, agente especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva Orleans, confirmó que el ataque, en el que un hombre condujo un camión entre la multitud, motivó a los responsables de la seguridad a desplegar personal y recursos adicionales. “Hemos mejorado significativamente nuestra postura de seguridad para que la gente pueda venir aquí y pueda ver una fuerte presencia policial”, declaró DeLaune, quien lidera la coordinación federal para el evento.

