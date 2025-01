Gracias a AJ Brown se disparan ventas en Amazon del libro que leía en la banca

En el deporte de alto rendimiento no basta trabajar el cuerpo, también hay que ejercitar el intelecto y el espíritu. Así lo demostró el recepto estrella de Philadelphia Eagles, AJ Brown, que además impulsó las ventas en Amazon de una de sus lecturas más recientes.

Durante el partido de playoffs el pasado fin de semana, ante los Green Bay Packers en la Ronda de Comodines, el jugador fue captado leyendo el libro motivacional 'Inner Excellence' (Excelencia Interior) de Jim Murphy.

El receptor fue captado leyendo | INSTAGRAM: @1k_alwaysopen

Esa acción bastó para que el lunes por la mañana, la obra se colocara en el puesto número de tendencias, luego de estar en el puesto 523,497. Sin embargo, todavía no está en el Top 100 de ventas de Amazon en lo que va del año.

"No me lo esperaba. Un verdadero regalo. Acabo de mirar Amazon anoche y llegó al número 1, así que fue una sorpresa. Probablemente nunca había estado por encima de 8 o 9,000. En los miles, en algún lugar", declaró el autor a The Associated Press.

El receptor provocó una reacción en cadena con su lectura | INSTAGRAM: @1k_alwaysopen

Murphy, un ex jardinero de las ligas menores de la organización de los Chicago Cubs, se dedicó su libro tras terminar su carrera. Su intención era enseñar a los jugadores de béisbol a tener confianza bajo presión.

"Pasé cinco años a tiempo completo escribiendo e investigando la respuesta a esa pregunta", dijo Murphy. "Eso se convirtió en el libro 'Inner Excellence'", relató a AP.

AJ Brown is reading a book on the sideline? 📚😂



📺 FOX pic.twitter.com/jQGv8smD9N — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) January 13, 2025

Por su parte, Brown aseguró que su lectura no tuvo que ver con su frustración por su poca participación en la ofensiva (una recepción de diez yardas en tres objetivos. Enfatizó que es algo que suele hacer, pero que en esta ocasión fue captado por las cámaras.

"Es algo que me ayuda a volver a concentrarme. Siempre vuelvo al principio del libro. Dice que si puedes tener la mente clara y recordar que nada más importa, la conciencia tranquila, nada importa, ni negativo ni positivo. Estás dispuesto a correr riesgos", señaló.

Brown aseguró que suele leer en la banca | INSTAGRAM: @1k_alwaysopen