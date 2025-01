Rondas Divisionales: Los antecedentes históricos y los duelos de mariscales de los encuentros

Este fin de semana se juegan las esperadas rondas divisionales de la NFL, donde los ocho equipos sobrevivientes buscarán su pase a las finales de conferencia y, con ello, acercarse cada vez más al sueño llamado Super Bowl.

Ninguna de estas cuatro series será inédita, ya que todos los equipos han chocado al menos una vez en playoffs. Incluso, Philadelphia y Los Ángeles disputaron un campeonato antes de la era Super Bowl, resaltando la historia y la tradición que rodea a estos enfrentamientos.

Aquí te contamos los antecedentes históricos y todo lo que debes saber de los emocionantes duelos de la Ronda Divisional.

Houston Texans vs Kansas City Chiefs

Día: Sábado 18 de enero

Hora: 3:30 pm

Estadio: Arrowhead Stadium

Las acciones darán comienzo este sábado con el regreso de los bicampeones al emparrillado luego de un merecido descanso tras ser el mejor equipo de la temporada regular y conseguir la primera siembra.

Patrick Mahomes, recientemente padre por tercera vez, llega motivado junto a un equipo que busca hacer historia y convertirse en el primer equipo tricampeón. Por su parte, los Houston Texans comandados por el mariscal de segundo año C.J. Stroud, tratarán de dar la mayor sorpresa del año, algo que parece imposible, sin embargo, en comodines todos los daban por muertos y lograron eliminar a los Chargers de Justin Herbert.

Antecedentes

Enfrentamientos en postemporada:

Wild Card 2016: KC 30-0 HOU

Ronda Divisional 2020: HOU 31-51 K

Récord histórico:

10-5 a favor de los Chiefs.

Datos:

Los Chiefs acumulan cuatro victorias consecutivas sobre los Texans desde 2020, incluyendo el último enfrentamiento en 2024, con marcador de 27-19, siendo también el primer duelo entre Patrick Mahomes y el joven maravilla C.J. Stroud.

Washington Commanders vs Detroit Lions

Día: Sábado 18 de enero

Hora: 7:00 pm

Estadio: Ford Field

La rivalidad entre Washington y Detroit tiene un largo historial, incluyendo tres enfrentamientos en postemporada en donde todas las victorias fueron para los entonces llamados Redskins, ahora Commanders.

Sin embargo, los Lions han tenido una temporada histórica en donde establecieron numerosos récords y en el que quieren terminar de una vez por todas su larga sequía sin Super Bowls. Para este duelo llegan descansados tras conquistar el primer lugar de la Conferencia Nacional y tienen todo para cumplir su sueño, la única incógnita es: sin el coach Dan Campbell seguirá jugando de manera arriesgada o cambiará su filosofía para poner en juego su temporada.

Antecedentes

Enfrentamientos en postemporada:

Wild Card 1982: DET 7-31 WAS

Juego de Campeonato NFC 1991: DET 10-41 WAS

Wild Card 1999: DET 13-27 WAS

Récord histórico:

31-16 a favor de los Commanders.

Datos:

Los Lions llegan como la ofensiva más letal al promediar más de 30 puntos por juego, y aunque será el primer duelo entre Jared Goff y el joven Jaylen Daniels, la experiencia podría ser un factor decisivo para Goofy.



Los Angeles Rams vs Philadelphia Eagles

Día: Domingo 19 de enero

Hora: 2:00 pm

Estadio: Lincoln Financial Field

Si hay un equipo que puede dar la sorpresa en Philadelphia son Los Ángeles. Luego de una demostración defensiva impecable ante los Vikings, los Rams buscarán detener las improvisaciones de Jalen Hurts y su ofensiva.

Por su lado, los Eagles llegan como favoritos tras no mostrar complicaciones de superar en comodines a un equipo fuerte como lo eran los Green Bay Packers.

Antecedentes

Enfrentamientos en postemporada:

Juego de Campeonato de la NFL 1949: PHI 14-0 LA

Wild Card 1989: LA 21-7 PHI

Juego de Campeonato NFC 2001: PHI 24-29 STL

Récord histórico:

24-20-1 a favor de los Eagles.

Datos: Philadelphia ha ganado los dos últimos duelos, incluyendo uno esta temporada con un marcador contundente de 37-24. Además, Jalen Hurts tiene un registro perfecto de 2-0 ante Matthew Stafford.

Baltimore Ravens vs Buffalo Bills

Día: Domingo 19 de enero

Hora: 5:30 pm

Estadio: Highmark Stadium

El choque entre Ravens y Bills es sin duda el más atractivo de la Ronda Divisional. Son dos de los mejores equipos linea por linea; por un lado Josh Allen y por el otro Lamar Jackson, este enfrentamiento promete sacar chispas y el ganador se posicionará como un serio contendiente a ganar el Super Bowl.

Antecedentes

Enfrentamientos en postemporada:

Ronda Divisional 2020: BAL 3-17 BUF

Récord histórico:

7-5 a favor de los Ravens.

Datos:

La última victoria fue para Baltimore este 2024, con un contundente 35-10 en temporada regular. Lamar Jackson y Josh Allen se han visto la cara en cinco ocasiones ya, con un claro dominop de 3-1 para el mariscal los Ravens en temporada regular. Sin embargo, el único duelo en playoffs entre ellos fue para Allen.

