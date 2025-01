¿Quién será el encargado de entonar el himno nacional de Estados Unidos en el Superbowl?

Durante los partidos del Día de Acción de Gracias, la NFL anunció al artista encargado de entonar el Himno Nacional de Estados Unidos el próximo 9 de febrero, en el Super Bowl LIX, que se celebrará en el Caesars Superdome de Nueva Orleans.

El honor recayó en el cantante de jazz Jon Batiste, oriundo de Luisiana y ganador de cinco premios Grammy. Reconocido por su versatilidad y talento, Batiste llevará su estilo único a uno de los escenarios más importantes del deporte y el entretenimiento mundial.

Music is the ultimate unifier. Coming home for National Anthem-Batiste xo @NFL @RocNation 🙏🏾🇺🇸 #SBLIX pic.twitter.com/1nxV7MuS9q

— jon batiste (@JonBatiste) November 28, 2024