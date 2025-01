Playoffs NFL 2025: Así se jugará la Ronda Divisional

Han quedado definidas las Rondas Divisionales de la NFL. La carrera hacia el Super Bowl LIX está llegando a su final y ya conocemos a los ocho equipos que pelearán por conseguir el pase a las Finales de Conferencia el siguiente fin de semana.

En la AFC, los Buffalo Bills y los Baltimore Ravens protagonizarán una auténtica batalla de titanes, mientras que los Kansas City Chiefs regresarán a la acción tras su semana de descanso para enfrentarse a los Houston Texans.

En la NFC, Los Ángeles Rams intentarán dar otra sorpresa, esta vez frente a los Philadelphia Eagles, mientras que los Detroit Lions y los Washington Commanders prometen una guerra aérea con Jared Goff y el novato maravilla Jaylen Daniels desde los controles.

Cómo, a qué hora y dónde ver la Ronda Divisional de la NFL.

Sabado 18 de enero

Houston Texans vs Kansa City Chiefs

Hora: 3:30 pm

Estadio: Arrowhead Stadium

Transmisión: Canal 5, Fox Sports

Washington Commanders vs Detroit Lions

Hora: 7:00 pm

Estadio: Ford Field

Transmisión: Canal 5, ESPN

Domingo 19 de enero

Los Ángeles Rams vs Philadelphia Eagles

Hora: 2:00 pm

Estadio: Lincoln Financial Field

Transmisión: Canal 5, Fox Sports

Baltimore Ravens vs Buffalo Bills

Hora: 5:30 pm

Estadio: Highmark Stadium

Transmisión: Canal 5, ESPN

