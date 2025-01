NFL anuncia a Colts como anfitriones para el juego de Berlín

Tras los anuncios por parte de la NFL sobre tres de los seis equipos que jugarán en Londres la próxima temporada, ahora revelaron a Colts como una de las franquicias que estarán en el partido de Berlín.

AP

Indianapolis Colts serán los anfitriones para el primer juego de temporada regular en Berlín, a disputarse la próxima temporada en el Estadio Olímpico, así lo reveló el equipo mediante sus redes sociales.

"¡Volvemos a Alemania! La próxima temporada estamos emocionados de albergar el primer partido de temporada regular de NFL en Berlín", escribió el equipo en sus redes acompañado de un diseño con el Estadio Olímpico de la ciudad. Su rival se confirmará cuando el calendario de la NFL se de a conocer.

Wir kommen zurück nach Deutschland!



Next season we are excited to host the NFL’s first-ever regular season game in Berlin! 🇩🇪 pic.twitter.com/jIuRvqjUDK

— Indianapolis Colts (@Colts) January 15, 2025