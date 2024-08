Tyreek Hill vuelve a retar Noah Lyles a carrera de 50 yardas: “Firma el contrato”

Tyreek Hill, quien recientemente fue nombrado como el mejor jugador en toda la NFL, ha vuelto a retar a Noah Lyles y pide que firme un contrato para poder hacer oficial la carrera entre el receptor de los Miami Dolphins y el velocista ganador de la medalla de oro en París 2024.

Noah Lyles ha hecho caso omiso a las retos públicos que Tyreek Hill le ha lanzado y en una entrevista el medallista olímpico mencionó que Hill solamente busca colgarse de su fama, pues menciona que solo se dedica a hablar por internet ya que nunca ha existido un acercamiento real para realizar la carrera.

"Sólo busca influencia. El hombre es sólo humo. No tengo tiempo para eso. Si se lo toma en serio realmente, y no me refiero a habladurías por internet, que hable con mi agente y le diga: 'Hagamos algo', si esto es en serio, me verá en la pista”, declaró Lyles para Night Cap Show

Ante estas declaraciones, Tyreek Hill dejó entrever que ya le ha mandado un contrato para formalizar la carrera y pidió que lo firme para hacerla realidad: "Firma el contrato y asegura esa carrera de 50 yardas”, declaró en X.

Sign the contract and lock in that 50 yard race …. https://t.co/b2I0QXojvU — Ty Hill (@cheetah) August 18, 2024

