NFL: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el New England vs NY Jets?

Uno de los encontronazos que ya son clásicos en sus respectivas divisiones, sin lugar a dudas, ya es el de los New York Jets vs los New England Patriots, encuentro que abre la semana tres de la National Football League.

Patriots llega a este encuentro con la posibilidad de conseguir su segunda victoria en la era Post-Bill Bellichick, esto, después de haber perdido en la semana dos contra los Seattle Seahawks.

Por su parte, los New York Jets sufrieron un descalabro ante los San Francisco 49ers, pero, después de caer en la semana 1, los Jets vencieron a los Titans para tener un récord de 1-1, mismo con el que llega su rival divisional.

Los Jets buscan su tercera victoria en los últimos 17 partidos, los de Nueva York no vencían a los Pats desde la temporada 2015, algo que volvieron a conseguir la campaña anterior.

¿Cuándo y dónde ver el Pats vs Jets?

Día: Jueves 19 de septiembre Hora: 18:15 hrs CDMX Lugar: MetLife Stadium Transmisión: Fox Sports, Fox Premium

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Eli Manning encabeza la lista de los nominados a la Clase 2025 del Salón de la Fama en la NFL